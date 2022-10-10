WP: Россия в спецоперации на Украине получает помощь от Саудовской Аравии WP: России в спецоперации на Украине помогает Саудовская Аравия, сокращающая добычу нефти

Фото: Michael Runkel/imagebroker.com/Global Look Press

Эр-Рияд, Саудовская Аравия

Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+ явилось помощью России в специальной военной операции на Украине. Участие Эр-Рияда и стран Персидского залива в соглашении играет на руку Москве, сообщает Washington Post.

Это действие не только создаст экономические риски для США и Европы, но также затруднит им процесс введения запланированного потолка цен на экспорт российской нефти, который должен вступить в силу в декабре. Все это может лишь помочь России продолжить специальную военную операцию на Украине, — подчеркивается в публикации.

Ее авторы уверены в уклоне в сторону Москвы членов ОПЕК+. При этом в издании указали на поражение американского президента Джо Байдена в переговорах по нефти с наследным принцем Саудовской Аравии. Частный провал внешней политики Белого дома нанес удар по Вашингтону и его союзникам «сразу на нескольких фронтах», считают в Washington Post.

Ранее ведущий Fox News Брайан Килмид заявил, что Запад оказался шокирован решением ОПЕК+ сократить добычу нефти, в Белом доме оно вызвало панику. Телеведущий усомнился, что Белый дом располагает хоть какой-то реальной программой по выходу из сложившейся ситуации.