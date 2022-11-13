WP: разведка США допустила вмешательство ОАЭ в американскую политику

Фото: Социальные сети

Газета The Washington Post сообщает, что разведслужбы США установили попытки вмешательства во внутренюю политику страны со стороны ОАЭ. Об этом изданию рассказали несколько человек, ознакомившиеся с соответствующим отчетом спецслужб. По их словам, в документе говорится о законных и незаконных попытках направить внешнюю политику Вашингтона на пользу Эмиратов.

Американская разведка составила секретный отчет, подробно описывающий обширные попытки манипулировать политической системой США со стороны ОАЭ, — пишет издание.

По данным отчета, стремления использовать уязвимости в системе американского управления охватили несколько администраций. В документе указывается на зависимость системы США от взносов на избирательные кампании, восприимчивость к лоббистам и лабое соблюдение законов о раскрытии информации. В газете отмечают, что ряд описанных операций напоминают шпионаж.

Также в материале указано, что ОАЭ с 2016 года потратили на разного рода лоббистов более $154 млн. Еще несколько сот миллионов долларов ушли на пожертвования экспетным организациям и университетам, составляшим политические документы в пользу арабского государства.

Издание отмечает, что информация отчета доведена до высшего руководства США. При этом в посольстве ОАЭ в Ваингтоне сказали, что гордятся влиянием своей страны в Штатах. По словам арабских дипломатов. они добились этого «с трудом».

Ранее бывший сотрудник британского посольства в Берлине Дэвид Смит признался в шпионаже на Россию. В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли он признал свою вину в нарушении закона о государственной тайне. По данным СМИ, 58-летний подсудимый передал секретные сведения российскому военному атташе.

В конце октября полиция в норвежском Тромсё задержала мужчину, который приехал в Норвегию по исследовательскому заданию осенью 2021 года и называет себя гражданином Бразилии. По мнению полиции, он находится в Норвегии под вымышленным именем и является россиянином, работающим на разведку.