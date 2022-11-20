WP рассказала о соглашении России и Ирана по производству дронов WP: Москва и Тегеран договорились производить беспилотники на территории России

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Газета The Washington Post заявила, что Россия достигла соглашения с Ираном о начале «производства сотен беспилотных летательных аппаратов на российской территории». Издание со ссылкой на разведданные американских и западных служб безопасности утверждает, что стороны заключили сделку в начале ноября во время встречи в Иране.

Издание отмечает, что во встрече принимала участие «группа представителей российской оборонной промышленности». Официально сообщалось, что 9 ноября с визитом в Тегеране был секретарь Совбеза России Николай Патрушев.

Также со ссылкой на источники WP указала на то, что начаться сборка беспилотников может в течение нескольких месяцев. Ирану якобы обещаны «экономические и политические выгоды», добавили в издании.

Ранее в МИД России назвали безосновательными заявления о поставках дронов из Ирана. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что западные страны обвиняют Россию и Иран в сотрудничестве по поставкам беспилотников, чтобы закамуфлировать неспособность обеспечить выполнение иранской ядерной сделки (СВПД).