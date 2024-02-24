В США оценили, как новые санкции отразятся на экономике России WP: новые санкции США вряд ли пошатнут экономику России

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Введенные администрацией президента США Джо Байдена новые санкции в отношении России, вряд ли окажут значительное негативное влияние на российскую экономику, к такому выводу пришли авторы издания The Washington Post. В статье подчеркивается, что, несмотря на заверения главы Белого дома о «сокрушительном» для России эффекте рестрикций, ее экономика в 2024 году, по прогнозам, будет расти быстрее, чем экономики Франции, Великобритании и Германии.

Новые санкции США, о которых было объявлено в пятницу, вряд ли изменят эту реальность, учитывая устойчивость России на фоне накаляющихся схваток на полях сражений мировой торговли и финансов, — говорится в материале.

Издание в частности приводит слова политолога Генри Фаррела, который убежден, что власти США переоценили силу санкций. По его мнению, прогноз западных экспертов в этом вопросе были слишком оптимистичным.

23 февраля Министерство финансов США ввело новый пакет санкций в отношении России. В SDN-лист («специально назначенные лица») включили как физлиц, так и юридические лица РФ из-за событий на Украине. Как следует из документа, совместно Минфин и Госдепартамент США ввели санкции «в отношении более чем 500 целей», кроме того, 90 компаний включены в санкционный список по линии Минторга США.