WP: доказательств причастности России к диверсии на «Северных потоках» нет

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

По итогам нескольких месяцев расследования диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» не удалось найти доказательств причастности к ней России, написала газета The Washington Post со ссылкой на источники. 24 представителя дипведомств и разведок стран Запада сообщили, что не считают Россию виновной в произошедшем или же указали, что возложить ответственность за нападение на конкретную страну невозможно.

На данный момент нет никаких доказательств в пользу того, что за диверсией стояла Россия, — сообщил неназванный европейский чиновник.

Источники газеты утверждают, что разведка США регулярно перехватывает разговоры российских представителей власти и военных, но до сих пор не видела признаков того, чтобы Россия ставила «диверсию» себе в заслугу или пыталась скрыть причастность к ней. Несколько чиновников выразили сожаление, что многие лидеры государств обвинили в совершении «диверсии» Россию и не приняли во внимание то, что атаки могли совершить другие страны, а также экстремистские группировки, у которых есть свои мотивы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что члены Евросоюза не собираются проводить объективное расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По его словам, в связи с подрывом «Северных потоков» остановились северные маршруты транспортировки российского газа, но Россия наладила поставки по черноморским газопроводам.