WP: автомобиль Камалы Харрис попал в ДТП в Вашингтоне WP: машина вице-президента США Харрис врезалась в бордюр туннеля в Вашингтоне

Фото: Yuri Gripas/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Камала Харрис

Водитель вице-президента США Камалы Харрис врезался в бордюр, когда вез ее на работу в Вашингтоне 3 октября. Удар был такой силы, что пришлось менять шину, политик при этом не пострадала, сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

Агент Секретной службы, управлявший внедорожником с Харрис, врезался в бордюр туннеля в центре Вашингтона с такой силой, что потребовалась замена шины автомобиля, — отмечается в публикации.

По данным издания, после ДТП Харрис пересадили в другой автомобиль.

У Белого дома появились вопросы к секретной службе, которая, как оказалось, пыталась скрыть инцидент. Там первоначально заявили о технической неисправности автомобиля вице-президента.

Ранее Камала Харрис споткнулась о трибуну перед выступлением в сентябре на саммите United We Stand («Вместе мы сила»). Несмотря на казус, она рассмеялась и поприветствовала присутствующих. Американские пользователи в соцсетях стали шутить, что неудача президента США Джо Байдена настигла и ее.