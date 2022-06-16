WP: американские чипы нашли в российском оружии на Украине WР: власти США выяснят, как их чипы оказались в российском оружии

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Танк Т-72БЗ ВС РФ

Министерство торговли США и ФБР выясняют, каким образом чипы американского производства оказались на военной технике России, которая используется в ходе спецоперации на Украине, пишет Washington Post со ссылкой на источники. По данным издания, чипы и другие компоненты электроники производства США обнаружены в российских радиолокационных системах, беспилотных летательных аппаратах, танках, наземном оборудовании управления и прибрежных судах.

Федеральные агенты начали допрашивать американские технологические компании о том, как их компьютерные чипы оказались в российской военной технике, найденной на Украине, — пишет газета.

Отмечается, что большая часть этой электроники была произведена до того, как США ужесточили экспортный контроль в отношении РФ в 2014 году, однако некоторые детали были изготовлены не ранее 2020 года. Сотрудники организации Conflict Armament Research (CAR), которая отслеживает поставки вооружений и боеприпасов, утверждают, что обнаружили в российской технике и средствах связи на Украине компоненты производства 70 компаний из США и Европы.

Ранее российский вице-премьер Юрий Борисов рассказал, что в развитии военных технологий наступает «эра высокоточного оружия», поскольку страны заинтересованы в сохранении жизней своих бойцов. В этой связи особую важность приобретает рост огневой мощи, который позволяет выводить из строя инфраструктуру и основные силы противника до прямого контакта воинских подразделений. А в дальнейшем в ходе вооружённых конфликтов более широко начнут применяться роботизированные средства, в том числе наземные, надводные и подводные.