WP: акции протеста в США организовали сторонники ношения оружия

https://static.news.ru/photo/a3e6df40-82b9-11ea-9187-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keiko Hiromi/AFLO

Протесты с требованием отменить в стране режим самоизоляции инициировали организации, выступающие за свободное ношение гражданами оружия, сообщает издание Washington Post.

По данным СМИ, в ряде штатов акции устроила ультраправая группировка под руководством Бена Дорра. Людей на улицы зазывали через Facebook. Как утверждает WP, Дорр и его братья заявляют, что опасность коронавируса преувеличенна, они призывают граждан выходить на улицы и добиваться отмены карантина.

Также в публикации указано, что в ряде других регионов организаторами акций выступили представители консервативного крыла Консервативной партии. Например, в Мичигане — жена местного депутата Мешон Мэддок, которая входит в избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа.

В Facebook заявили, что не могут заблокировать группы, за исключением тех, в которых публикуются призывы к протестам в Калифорнии и Нью-Джерси, где действуют жёсткие карантинные меры.

Как сообщал NEWS.ru ранее, жители США массово вышли на акции протеста с требованием отменить карантин из-за COVID-19. Митинги прошли в Мичигане, Мэриленде, Техасе, Огайо, Кентукки и Висконсине. Большинство протестующих говорили о том, что им необходима работа.