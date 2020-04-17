WP: акции протеста в США организовали сторонники ношения оружия

Протесты с требованием отменить в стране режим самоизоляции инициировали организации, выступающие за свободное ношение гражданами оружия, сообщает издание Washington Post.
По данным СМИ, в ряде штатов акции устроила ультраправая группировка под руководством Бена Дорра. Людей на улицы зазывали через Facebook. Как
Также в публикации указано, что в ряде других регионов организаторами акций выступили представители консервативного крыла Консервативной партии. Например, в Мичигане — жена местного депутата Мешон Мэддок, которая входит в избирательный штаб действующего американского президента Дональда Трампа.
В Facebook заявили, что не могут заблокировать группы, за исключением тех, в которых публикуются призывы к протестам в Калифорнии и Нью-Джерси, где действуют жёсткие карантинные меры.
Как сообщал NEWS.ru ранее, жители США массово вышли на акции протеста с требованием отменить карантин из-за COVID-19. Митинги прошли в Мичигане, Мэриленде, Техасе, Огайо, Кентукки и Висконсине. Большинство протестующих говорили о том, что им необходима работа.
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