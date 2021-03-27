WP: Белый дом скоро представит концепцию «паспортов вакцин»

https://static.news.ru/photo/8cc94892-8ff7-11eb-a840-96000091f725_660.jpg Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Белый дом вместе с американскими частными компаниями работает над введением паспортов или сертификатов для жителей США, сделавших прививку от COVID-19.

Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на осведомлённый источник. По данным издания, разработкой концепции паспортов занимается министерство здравоохранения и социальных служб, в частности, его отдел по информационным технологиям. Белый дом предположительно взял на себя роль координатора действий федеральных ведомств в этом вопросе. Как ожидается, итоговый документ будет доступен как в бумажном виде, так и в форме цифрового кода.

Власти США пытаются решить проблемы, связанные с конфиденциальностью, и хотят убедиться, что паспорта будут доступны для всех граждан. Как отмечает издание, такого рода инициатива должна заставить многих американцев, выступающих против вакцинации, сделать прививку.

Белый дом пока официально не комментировал эту информацию. При этом источник издания уверяет, что в ближайшее время об инициативе будет объявлено публично.

Ранее комиссар по вопросам внутреннего рынка ЕС Тьерри Бретон, ответственный в Еврокомиссии за политику в сфере вакцинации, объявил, что единый санитарный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса гражданам Евросоюза начнут выдавать с 15 июня, передавал NEWS.ru.