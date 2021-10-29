Washington Post: США фиксируют наращивание сил РФ у границы с Украиной

Официальные лица США и стран Европы выражаются обеспокоенность в связи с наблюдением за переброской части российских вооружённых сил к границе с Украиной. Об этом сообщается в электронной версии американской газеты The Washington Post.

Издание сообщает , что «возобновление наращивания численности российских войск рядом с украинской границей» беспокоит официальные лица США и Европы, так как они полагают, что «фиксируют необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». О каких именно европейских странах идёт речь, в материале не сообщается.

В публикации отмечается, что ранее подобная обеспокоенность проявлялась у США и Европы в апреле текущего года, «когда самое значительное за годы наращивание сил РФ у украинской границы вызывало международный резонанс». Перемещения российских войск стали замечать в последние недели, после завершения Россией в середине сентября совместно с Белоруссией масштабных военных учений «Запад-2021».

ТАСС сообщает о запросе, направленном в Пентагон, с просьбой прокомментировать информацию, изложенную в статье. Пока ответа на запрос из американского военного ведомства не поступало.

По оценке WP, конфликт на юго-востоке Украины «вступает в новую стадию». В этой связи авторы материала сообщают, что 26 октября украинские военные подтвердили, что использовали беспилотник турецкого производства для нанесения удара по Донбассу.

Ранее Пентагон призвал разрешить поставки Украине поражающего вооружения.