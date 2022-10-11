Washington Post: США вряд ли ускорят поставки оружия Киеву

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США вряд ли ускорят поставки нового оружия Киеву или предоставят украинским войскам ракетные комплексы Patriot, сообщила газета The Washington Post. По ее данным, при оказании военной помощи американские специалисты изучают, обучены ли украинские военные применению данных вооружений и смогут ли на Украине обслуживать эти средства. Между тем системы Patriot уже являются дефицитными в НАТО.

Пока было мало свидетельств в пользу того, что администрация [США] намерена изменить сравнительно долгий процесс утверждения, в рамках которого она решает, какие виды вооружений и когда направить Украине, — говорится в статье.

Ранее журнал Foreign Policy узнал о том, что Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. Дальность их применения составляет порядка 300 километров. Письмо с соответствующим требованием направил в американский конгресс председатель Верховной рады Руслан Стефанчук после ракетного удара России по Украине 10 октября.