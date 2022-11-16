Washington Post сообщил о встрече главы ЦРУ с Зеленским в Киеве

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Директор ЦРУ Уильям Бернс встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве во вторник, 15 ноября, пишет The Washington Post. На встрече он подтвердил, что США будут продолжать оказывать поддержку Украине.

Бернс также встретился со своими коллегами из украинской разведки и обсудил предупреждение, сделанное главе российской Службы внешней разведки Сергею Нарышкину относительно применения ядерного оружия на Украине. Визит Бернса совпал с чередой ракетных ударов по Киеву со стороны России: сообщается, что директор ЦРУ находился в посольстве США и не пострадал.

Ранее сообщалось, что политики в американском конгрессе выступили за полное прекращение поддержки Украины. Отмечается, что представители Республиканской партии провели совещание по поводу дальнейшей помощи Киеву. Некоторые, по информации издания, хотят сократить финансовую составляющую поддержки и оставить лишь поставки вооружений.

Между тем генерал-лейтенант США в отставке Кит Келлог заявил, что Вашингтон на данный момент не заинтересован в победе Украины в конфликте, а наступление зимы даст Вооруженным силам России преимущество, так как позволит перегруппироваться. О том, что США не хотят победы Украины, свидетельствует, в частности, медленный темп поставок вооружения.