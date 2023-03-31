WSJ призвала выслать из США посла и всех журналистов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство американской газеты Wall Street Journal после ареста корреспондента Эвана Гершковича призвало выслать из США посла России и всех российских журналистов. По мнению представителей издания, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден должен изучить возможность дипломатической и политической эскалаци ситуации.

Администрации Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов — это минимум, на который можно рассчитывать, — говорится в заявлении.

30 марта ФСБ сообщила о задержании в Екатеринбурге Гершковича, в отношении которого возбудили уголовное дело по статье «Шпионаж». По данным ФСБ, гражданин США занимался сбором сведений, составляющих гостайну, об одном из российских оборонных предприятий.

Ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Лефортовский суд Москвы отправил Гершковича на два месяца в СИЗО.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон глубоко озабочен арестом журналиста, а администрация Байдена решительно осуждает данные действия. Она также напомнила про призыв Госдепартамента к гражданам США немедленно покинуть Россию.