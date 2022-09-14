Взрыв произошел в университете Бостона в США Один человек пострадал в результате детонации свертка в университете Бостона в США

Фото: Gaston De Cardenas/ZUMAPRESS.com

В США по меньшей мере один человек пострадал в результате детонации свертка. Инцидент произошел в Северо-Восточном университете Бостона, штат Массачусетс. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя университета.

Сотрудник университета получил легкие травмы, ему оказывается медицинская помощь, — рассказал представитель университета.

На место происшествия прибыла полиция, начато расследование обстоятельств инцидента.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что в университете был обнаружен еще один сверток, похожий на первый. Других подробностей не приводится.

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