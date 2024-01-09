Взрыв газа произошел в отеле в Техасе Десять человек пострадали при взрыве газа в техасском отеле

Фото: Jerry Lara/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По меньшей мере 10 человек пострадали в результате взрыва газа в одном из отелей американского города Форт-Уэрт в штате Техас, сообщает местное отделение телекомпании CBS. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

По данным телеканала, инцидент произошел в гостинице Sandman. Серьезные повреждения получили два верхних этажа здания.

Ранее в одном из районов шотландского города Эдинбург произошел взрыв в жилом доме. Хлопок было слышно за несколько километров, двоих человек удалось спасти. Здание в результате взрыва было полностью разрушено.

Также два человека получили травмы в результате взрыва газа в частном доме в Ингушетии. Пострадавшие были доставлены в реанимацию Назрани в тяжелом состоянии. Взрыв прогремел на первом этаже двухэтажного дома. В здании были выбиты стекла и двери, но конструкция дома не была нарушена. Открытого возгорания удалось избежать.

Кроме того, в жилом доме в Стамбуле прогремел взрыв, пострадали пять человек. Огонь охватил производственные помещения трехэтажного здания. На место происшествия сразу выехали пожарные и медицинские бригады. Инцидент произошел в районе Багджылар в европейской части города.