Фото: fr8ers68/instagram.com

В американском городе Детройт, штат Мичиган, взорвали заброшенную электростанцию Коннерс Крик. Данный процесс попал на видео, которое было опубликовано 14 декабря.

Коннерс Крик начала функционировать в 1915 году. Электростанция проработала 93 года, пока в 2008-м не была закрыта.

Местным властям оказалось необходимо место под автомобильный завод, поэтому историческое здание решили взорвать.

Видеозапись опубликована на сайте телеканала RT.

Ранее NEWS.ru писал, что два здания, переживших атомную бомбардировку США, намерены снести в Хиросиме к 2022 году. Решение, несмотря на протест общественности, приняла администрация префектуры.

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