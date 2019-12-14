В американском городе Детройт, штат Мичиган, взорвали заброшенную электростанцию Коннерс Крик. Данный процесс попал на видео, которое было опубликовано 14 декабря.
Коннерс Крик начала функционировать в 1915 году. Электростанция проработала 93 года, пока в 2008-м не была закрыта.
Местным властям оказалось необходимо место под автомобильный завод, поэтому историческое здание решили взорвать.
Видеозапись
Ранее NEWS.ru писал, что два здания, переживших атомную бомбардировку США, намерены снести в Хиросиме к 2022 году. Решение, несмотря на протест общественности, приняла администрация префектуры.
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