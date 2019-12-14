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Адвокат президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа Рудольф Джулиани побывал с рабочим визитом на Украине. За время поездки юрист, как он сам сообщил главе государства, смог собрать крайне важную информацию об оппонентах американского лидера. Данную информацию передают местные СМИ в субботу, 14 декабря.

Трамп позвонил Джулиани сразу же после того, как только тот вернулся в Нью-Йорк неделю назад. Юрист рассказал, что получил сведений больше, чем Трамп может себе представить. Адвокат президента намерен изложить...