WP: взгляды на вопросы истории могут ухудшить отношения Польши и Украины WP: отношения Варшавы и Киева могут ухудшить разногласия по вопросам истории

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Различие во взглядах на вопросы истории может создать новые проблемы в отношениях Варшавы и Киева, сообщает The Washington Post. Издание отмечает, что Польша после начала российской спецоперации «является одним из самых ярых союзников Украины».

В публикации подчеркивается, что «даже среди самых близких друзей могут возникать серьезные ссоры», и напоминается о столкновении польских и украинских должностных лиц в начале августа. Тогда министр канцелярии президента республики, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач заявил, что Украина получила от Польши значительную помощь и было бы хорошо, если бы она начала ценить это. За Украину ответил президент Владимир Зеленский, отметив, что обе страны стали «щитом для Европы», в котором не должно быть трещин.

Но есть потенциал для [возникновения] нескольких трещин, учитывая, что Польша в прошлом контролировала значительную часть Украины, а история у двух стран непростая и подчас печальная, — отмечается в статье WP.

По мнению издания, события Волынской резни до сих пор по-разному оцениваются в Польше и на Украине. Они являются значимыми для националистических и ультраправых групп в Польше, о чем те постоянно напоминают.

Директор польского Центра восточных исследований Войцех Конончук назвал вторым проблемным вопросом ситуацию с украинским зерном.

Учитывая, что фермеры являются основной избирательной базой правящей партии «Право и справедливость», вопрос о зерне был особенно спорным в польском правительстве в свете предстоящих осенью выборов, — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что заявление замглавы МИД Польши Павла Яблоньского о том, что отношения его страны с Украиной являются «не самыми хорошими», стало продолжением затянувшегося дипломатического скандала между Варшавой и Киевом. Так считает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. По его словам, причина этого конфликта является экономической и связана с введением в Польше запрета на импорт украинского зерна.