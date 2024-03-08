«Взаимное разочарование»: в США признали провал стратегии Зеленского NYT: Вашингтон разочаровался в стратегии Зеленского после Авдеевки

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленин

Военный союз между Соединенными Штатами и Украиной спустя два года после начала боевых действий «демонстрирует признаки износа, уступая место взаимному разочарованию», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на опрошенных американских и украинских военных и чиновников. Пентагон, по их словам, особенно разочарован потерей Авдеевки.

В ведомстве недовольны военной стратегией, которую избрал президент Украины Владимир Зеленский. США рекомендовали ему концентрировать свои силы на одной большой битве за раз, однако украинский лидер предпочитал тратить свои силы в боях за города, которые, по мнению Штатов, «не имеют стратегической ценности».

Пентагон считает это [отказ от отступления] ошибкой и продолжит давать украинцам советы в этом направлении, — заявил бывший главнокомандующий союзных войск в Европе Джеймс Ставридис.

Ранее украинский генерал в отставке Сергей Кривонос обвинил разведку страны в провале ВСУ в Авдеевке. Он уверен, что именно плохая работа разведчиков позволила российским военным незаметно проникнуть в город.

При этом итальянское издание Il Fatto Quotidiano известило, что потеря Авдеевки украинской армией означает окончательное поражение Киева. Как отметили в IFQ, ВСУ провалились в самом важном сражении после назначения президентом Украины Владимиром Зеленским нового главкома ВСУ Александра Сырского на замену Валерию Залужному.