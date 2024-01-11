Трамп «вызвал эрекцию» в Конгрессе США Член Конгресса США Джаяпал заявила, что Трамп «вызвал эрекцию»

Фото: Jeenah Moon/XinHua/Global Look Press

Дональд Трамп

Член палаты представителей США Прамила Джаяпал во время выступления в юридическом комитете допустила оговорку, заявив, что экс-президент страны Дональд Трамп «вызвал эрекцию», сообщает Fox News. Чиновник быстро осознала ошибку и засмеялась.

Я думаю, мы все возмущены многими вещами, но если мы хотим поговорить о вопиющих случаях, <...> то давайте поговорим о том, что президент Трамп спровоцировал эрекцию, — сказала Джаяпал.

Она имела в виду спровоцированный Трампом «бунт» (insurrection), однако оговорилась, сказав «эрекция» (erection). Джаяпал посмеялась над своей ошибкой и пошутила, что тема эрекции также не останется без внимания.

Похожую оплошность в январе 2021 года допустил лидер большинства в сенате Чак Шумер. Он заявил, что Трамп подстрекает своих сторонников к «эрекции» против США.

В ходе заседания юридического комитета члены палаты представителей рассматривали резолюцию, которая утверждает голосование по вопросу об обвинении сына президента США Джо Байдена в неуважении к конгрессу за игнорирование повестки в законодательный орган.

Трамп ранее дал характеристику президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину. Он назвал их очень умными и коварными людьми. В этом контексте экс-президент упомянул Байдена, который, по мнению Трампа, не может связать и двух слов.