«Вывозят только трупы»: медсестра рассказала о последствиях пандемии в США

https://static.news.ru/photo/96c864ce-3d67-11ea-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Whitehotpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Медсестра из Нью-Йорка Александра Масиас заявила, что коронавирус стал настоящим испытанием для американцев. Вирус, по её словам, убивает и молодых, и пожилых, а медработники с ужасом наблюдают, как из отделения вывозят мёртвых.

Никто ещё не покинул наше отделение, кроме как в мешке для трупов, — написала она на своей странице в Facebook.

Масиас призвала граждан прислушаться к медработникам и понять, что эта инфекция может стоить жизни. По её словам, многие из умерших были полны сил и не имели проблем со здоровьем.

Сильные люди, физически крепкие. Те, кто даже работал в пяти местах одновременно, пока COVID-19 не убил их, — пояснила она.

Она добавила, что США столкнулись с серьёзной нехваткой персонала. Людей, которые приезжают в отделение интенсивной терапии, гораздо больше, чем медицинских работников, и это создаёт дополнительные проблемы.

Не хватает персонала, и даже если ежедневно мы получаем новых людей, не хватает опытных сотрудников, не хватает припасов, — подчеркнула Масиас.

Ранее NEWS.ru писал, что новое рекордное количество летальных исходов было зафиксировано в США за минувшие сутки. По итогам на 8 апреля, в Штатах умерли 1973 человека. Данные представлены университетом Джона Хопкинса. Всего на сегодня в США зафиксировано 430 376 инфицированных коронавирусом. Умерли 14 739 человек, вылечились — 23 707.