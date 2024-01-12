Высылка мигрантов, шантаж РФ, выход из НАТО: что будет, если Трамп победит

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп пообещал провести масштабную депортацию нелегальных мигрантов в случае своей победы на выборах, намеченных на ноябрь. До этого он заявлял о планах прекратить украинский конфликт за 24 часа и рекомендовал Киеву смириться с потерей части своих территорий. Что еще успел посулить избирателям экс-президент и почему лидеры западной Европы особенно боятся его победы — в материале NEWS.ru.

Трамп обвинил Байдена в наплыве мигрантов

Дональд Трамп 10 января провел встречу со своими сторонниками в штате Айова. На митинге, который транслировал Fox News, экс-президент анонсировал крупнейшую депортацию в случае победы на выборах. В стране находятся «миллионы нелегальных мигрантов», отметил 45-й президент США, добавив, что такая ситуация является «нежизнеспособной».

«Вы видели, что происходит в Нью-Йорке, где выгнали обычных студентов и на их место привезли мигрантов? Нас ждет крупнейшая депортация в истории нашей страны. Мы возвратим всех туда, откуда они пришли», — сказал Трамп.

По словам Трампа, в наплыве беженцев на южную границу США виновна администрация президента Джо Байдена. При этом намерение выдворить иностранцев — не единственное громкое обещание миллиардера, сделанное в ходе предвыборной кампании.

Сможет ли Трамп «опустошить» НАТО

Если тема нашествия мигрантов на протяжении длительного времени остается болезненной для американцев, то планы Трампа в отношении НАТО напугали уже европейцев. Как предположила в начале декабря газета The New York Times, победа бизнесмена на выборах может привести к выходу Штатов из НАТО и распаду Альянса. По данным газеты, среди западноевропейских дипломатов растет тревога, что возвращение Трампа к власти «опустошит» это объединение.

«В Европе очень опасаются, что второе президентство Трампа приведет к фактическому выходу Соединенных Штатов из НАТО. Это было бы огромным стратегическим и историческим провалом со стороны нашей страны», — заявил газете бывший главком НАТО Джеймс Ставридис.

NYT отметила, что большинство лидеров в Европе не знают, как вести себя в случае избрания Трампа. В статье утверждается, что европейские послы совершают «паломничество» к соратникам республиканца с целью узнать о его реальных намерениях.

О том, что возвращение 45-го президента в Белый дом положит начало выходу США из НАТО, в августе предрекал и бывший советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. В эфире телеканала NewsNation он напомнил, что, будучи президентом, миллиардер уже ставил существование Альянса под угрозу.

Фото: Michael Gonzalez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что Трамп имеет против НАТО

В свою прошлую президентскую кампанию восемь лет назад Трамп называл НАТО устаревшей организацией, отметил в беседе с NEWS.ru американист доктор юридических наук Александр Домрин. Однако, считает эксперт, республиканец делал это не для того, чтобы разрушить блок.

«Он напоминал другим членам организации, что с финансовой точки зрения все покрывает Америка, хотя тогда в НАТО входили 27 стран, а сейчас добавились еще Финляндия и Швеция. Если это одна организация, говорил он остальным странам, то тогда надо скидываться всем. Трамп поступал логично. Он бизнесмен, который умеет считать деньги. И он не понимал, почему американцы должны платить за всех. Сейчас он повторяет то же самое», — сказал американист.

Впрочем, если судить по прошлому президентскому сроку, то действия Трампа в отношении НАТО сильно отличались от его предвыборных обещаний, напомнил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Дмитрий Суслов.

«Реальный вклад США в Альянс не уменьшился, а усилился. Увеличилось количественное американское присутствие в Европе, как и увеличился финансовый вклад Вашингтона в бюджет НАТО. Более того, Трамп продвигал идею передислокации американского контингента в Польшу, что никак не соответствует российским интересам. Нечто подобное будет происходить и во второй срок его президентства, если он будет избран», — убежден эксперт.

По словам Суслова, риторика Трампа в отношении европейцев будет очень жесткой, даже оскорбительной, но в обозримом будущем говорить о выходе США из НАТО не придется.

Что обещает Трамп для Украины

В декабре агентство Reuters опросило 20 дипломатов, а также бывших и нынешних помощников Трампа о его возможных ключевых шагах в случае возвращения в Белый дом. Из ответов следовало, что новый президент изменит позицию США по Украине. Это может произойти после того, как он окружит себя преданными людьми, чтобы перейти к изоляционистской политике.

Трамп еще год назад пообещал завершить украинский конфликт за 24 часа в случае своего переизбрания. Собеседники Reuters предположили, что он может просто прекратить помогать Киеву, не дожидаясь завершения боевых действий.

В сентябре Трамп заявил, что Украина могла избежать конфликта с Россией, откажись она от части территорий. В этом случае, считает миллиардер и политик, Киев бы мог сохранить страну, поскольку он явно проигрывает Москве.

Кроме того, Трамп назвал безумной идею присоединения Украины к НАТО. По словам республиканца, в нынешних обстоятельствах это невозможно. Он также утверждал, что политика Байдена может привести к третьей мировой войне.

Фото: Delcia Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сможет ли Трамп разрешить украинский конфликт

Как считает Александр Домрин, если кто и может разрешить конфликт вокруг Украины, то только Трамп, несмотря на то, что во время предвыборных речей «его в какой-то степени заносит».

«Конечно, он преувеличивает, когда говорит, что за 24 часа сможет прекратить российско-украинское противостояние. Для этого усилий одного Трампа недостаточно, нужны его совместные усилия с российским коллегой Владимиром Путиным. В то же время я не вижу у Трампа никаких симпатий к Владимиру Зеленскому. Трамп прекрасно понимает, кто создавал этот конфликт — не между Украиной и Россией, конфликт в действительности происходит между Байденом и Россией», — отметил американист.

Как считает Домрин, без Байдена и Демпартии Украины в ее нынешнем виде не будет. Поэтому возможный приход к власти Трампа действительно способен привести к окончанию российско-украинского противостояния, полагает эксперт.

Какими Трамп видит отношения с Россией

В годы своего правления Трамп высказывался о Путине в позитивном ключе, но это никак не отразилось на отношениях Вашингтона с Киевом, напомнил Дмитрий Суслов.

«Напомню, что именно при Трампе Украина стала получать летальное оружие — ракетный комплекс Javelin. При нем США ввели в отношении России неотменяемые санкции. Во второй президентский срок, если он будет, мы сможем наблюдать нечто похожее», — говорит политолог.

По мнению Суслова, Трамп предложит заключить сделку по Украине, но не на российских условиях, при этом давление на Москву будет серьезным.

«Возможен шантаж, но если Москва не пойдет на условия Трампа, то санкционная политика может даже усилиться», — предположил собеседник NEWS.ru.

Насколько выполнимы предвыборные обещания Трампа

Американским политикам, особенно претендующим на высокие посты, свойственны громкие заявления, заметил Суслов. «В случае с Трампом риторика может отражать его мировоззрение. Однако реальная политика и мировоззрение зачастую расходятся друг с другом. Если Трамп победит на выборах, то он унаследует весь ворох проблем, с которым сейчас сталкивается Вашингтон», — отметил политолог.

Суслов не исключил, что при Трампе по ряду направлений курс Белого дома изменится, но фундаментального разворота не будет.

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