Выступление Байдена на саммите попытались сорвать протестующие Выступление Байдена попытались сорвать двое протестующих

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Выступление президента США Джо Байдена на саммите Америк едва не сорвали протестующие, пишет РИА Новости. Пул Белого дома опубликовал прямую трансляцию, на которой слышно, как во время речи американского лидера из зала стали раздаваться недовольные выкрики. Байден на какое-то время взял паузу и усмехнулся, но затем продолжить выступать.

Позже в пресс-пуле отметили, что протестующих было не так много: сорвать речь пытались всего лишь два человека. Там отметили, что самому президенту не удалось расслышать, что именно выкрикивали недовольные.

Байдена почти сразу перебили два человека в аудитории. Пул не смог разобрать, что говорили протестующие, — говорится в сообщении.

Позже в социальных сетях стали распространяться кадры после инцидента. На них видно, как из зала выводят женщину. При этом она продолжает выкрикивать какие-то неразборчивые слова.

Другой инцидент во время этого же форума произошел на улице. К одному из кортежей, который подъезжал к месту выступления Байдена, подбежала женщина с мегафоном. Ее сразу же грубо повалили на землю сотрудники службы безопасности.

Саммит представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк начался в США в понедельник, 6 июня. В Лос-Анджелесе по традиции проходит встреча глав государств, а также несколько гражданских и предпринимательских форумов.

Ранее Джо Байден по ошибке обнадежил многих американцев. Он рассказывал о выплатах для тех, кто решил привиться от коронавируса. Вместо 100 долларов, которые им действительно положены, глава государства случайно объявил о сумме в 100 тысяч долларов.