Выступавший против ношения масок губернатор Техаса заболел COVID-19

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Известный своим скептическим отношением к обязательным противоэпидемическим мероприятиям губернатор американского штата Техас Грег Эббот заразился коронавирусом. Об этом сообщили в его канцелярии.

Губернатор Грег Эббот сегодня сдал положительный анализ на вирус COVID-19, — говорится в сообщении.

Ранее Эббот прошёл полный курс вакцинации. По имеющимся данным, болезнь протекает у него бессимптомно, при этом губернатор намерен самоизолироваться в своей резиденции. Эббот получает для лечения препарат из антител «Регенерон», им же в прошлом году лечили заболевшего президента США Дональда Трампа.

Несколько дней назад Грег Эббот заявил, что ни одно госучреждение Техаса не имеет права требовать от граждан обязательного ношения масок для профилактики COVID-19.

Грег Эббот передвигается на инвалидной коляске — в 1984 году на него упало дерево.

Ранее учёный объяснил, почему маска не спасёт от «дельта»-штамма коронавируса.