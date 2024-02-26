Сотрудник сената США подпал под следствие из-за помощи ВСУ NYT: сотрудник сената США Паркер подпал под следствие из-за поддержки Украины

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Старший советник комиссии сената США по безопасности и сотрудничеству в Европе Кайл Паркер оказался под следствием из-за помощи ВСУ, пишет газета The New York Times. Отмечается, что чиновник участвовал в работе над «актом Магнитского», часто ездил на Украину, в результате чего его заподозрили в работе на Киев.

В конфиденциальном отчете директора и главного юрисконсульта комиссии <...> говорится, что передача оборудования может сделать Кайла Паркера незарегистрированным иностранным агентом, — подчеркивается в публикации.

В частности, доказано, что Паркер предоставил украинским солдатам снайперское снаряжение на общую сумму $30 тысяч. Кроме того, чиновник находился на поле боя в камуфляже и использовал знаки отличия ВСУ.

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил в Европарламенте, что его поразили призывы крайне левых к Брюсселю отказаться от оказания военной помощи Украине, а также мысли о том, что Крым и Луганск — это территория России. По его словам, если солдаты ВСУ останутся без поддержки Запада, им придется защищаться водяными пистолетами.

Ранее он заявил, что руководство Европейского союза договорилось предоставить Украине долгосрочную помощь в размере €50 млрд. Это решение было принято на саммите ЕС в Брюсселе. По словам Мишеля, в Европе знают, «что поставлено на карту».