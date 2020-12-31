Выросло число сенаторов США, которые хотят оспорить итоги выборов

https://static.news.ru/photo/9b9ad030-4d2a-11eb-a3bb-fa163e074e61_660.jpg Тед Круз Фото: Wikimedia

В Сенате Соединённых Штатов растёт число сторонников группы по главе с республиканцем Тедом Крузом (штат Техас), которые хотят отвергнуть утверждение результатов выборов президента на заседании 6 января.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники в конгрессе.

Растущее число сенаторов-республиканцев во главе с Тедом Крузом намерено объявить сегодня о том, что они выступят против утверждения голосования коллегии выборщиков, — сообщили журналисты.

Сам Круз собирается опубликовать объявление, в котором анонсирует этот шаг. После этого примеру последуют другие члены Республиканской партии, среди которых сенаторы Майк Браун, Марша Блэкберн и Синтия Ламмис.

Накануне телеканал CNN со ссылкой на двоих республиканцев сообщал, что как минимум 140 членов Республиканской партии планируют 6 января предпринять попытку помешать утверждению итогов выборов президента Соединённых Штатов, по которым победил демократ Джо Байден.

При этом, по оценке журналистов, такие действия не смогут изменить результат выборов, но смогут на несколько часов задержать неизбежное утверждение Байдена в качестве нового главы государства.

Выборы главы государства состоялись в США 3 ноября. Наибольшее число голосов набрал бывший вице-президент Джо Байден. Однако действующий глава государства своего поражения не признаёт. Победителя 6 января официально объявит конгресс, инаугурация запланирована на 20 января 2021 года.

Ранее республиканец Джош Холи заявил, что на заседании выразит возражение по поводу результатов голосования выборщиков, что ненадолго отложило бы признание Джо Байдена президентом, писал NEWS.ru.