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Выпускница МГУ может занять пост в Минфине США

11:25, 03 ноября 2021
Выпускница МГУ может занять пост в Минфине США Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент США Джо Байден рассмотрит кандидатуру выпускницы Московского государственного университета (МГУ) Сауле Омаровой на пост руководителя управления валютного контроля в американском Минфине. За неё должны проголосовать большинство членов сенатского комитета. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В ближайшее время профильный сенатский комитет объявит о слушаниях по рассмотрению кандидатуры 55-летней россиянки. После них пройдёт голосование, по результатам которого комитет может порекомендовать сенату полного состава утвердить Омарову на пост.

В случае назначения выпускница МГУ станет первой женщиной, которая возглавила управление за 158 лет его существования. При этом кандидатуру Омаровой раскритиковали республиканцы и представители банковского сектора.

Ранее ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал политические решения и поведение Байдена. В частности, журналист обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти, а также в отсутствии чёткого плана решения внутриамериканских проблем.

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