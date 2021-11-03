Выпускница МГУ может занять пост в Минфине США

Президент США Джо Байден рассмотрит кандидатуру выпускницы Московского государственного университета (МГУ) Сауле Омаровой на пост руководителя управления валютного контроля в американском Минфине. За неё должны проголосовать большинство членов сенатского комитета. Об этом говорится на сайте Белого дома.

В ближайшее время профильный сенатский комитет объявит о слушаниях по рассмотрению кандидатуры 55-летней россиянки. После них пройдёт голосование, по результатам которого комитет может порекомендовать сенату полного состава утвердить Омарову на пост.

В случае назначения выпускница МГУ станет первой женщиной, которая возглавила управление за 158 лет его существования. При этом кандидатуру Омаровой раскритиковали республиканцы и представители банковского сектора.

Ранее ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити раскритиковал политические решения и поведение Байдена. В частности, журналист обвинил главу Белого дома в непоследовательных шагах, касающихся добычи нефти, а также в отсутствии чёткого плана решения внутриамериканских проблем.