«Выйти из скорлупы»: демократы умоляют Байдена чаще выступать на публике Politico: демократы призвали Байдена чаще выступать на публике

Фото: Julia Nikhinson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Высокопоставленные члены Демократической партии США призвали советников американского президента Джо Байдена организовывать больше выступлений и общение главы страны с прессой, передает Politico. По данным газеты, демократы считают это необходимым для того, чтобы опровергнуть сомнения в его когнитивных способностях в силу возраста.

Как пишет издание, они хотят увидеть, как Байден общается с прессой и избирателями, что, по их мнению, поможет развеять опасения по поводу остроты ума президента. Демократы говорят, что это стоит риска потенциальных промахов, которые могут усилить впечатление об упадке его сил.

Отмечается, что Алан Патрикоф, венчурный капиталист и донор демократов, призвал Байдена больше общаться со страной. При этом Патрикоф, которому 89 лет, встал на защиту президента.

Ему придется немного выйти из своей скорлупы и быть более доступным, будь то пресс-конференции или поездки и встречи с людьми, — считает Патрикоф.

Ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что Джо Байден может даже не осознавать, что он жив. Он подчеркнул, что если американского лидера не привлекут к уголовному делу за хранение секретных документов дома, то тогда и его нельзя обвинять, иначе это можно будет воспринимать как избирательное преследование оппонента действующего президента страны.