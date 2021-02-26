Выходец из России решил стать мэром Нью-Йорка

https://static.news.ru/photo/8b593ccc-7848-11eb-9ca1-96000091f725_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

Уроженец России Виталий Филипченко, живущий США, намерен побороться за пост мэра Нью-Йорка. По его словам, он хочет сломать стереотип о том, что эмигранты — это «второй класс» и им нечего делать в политике.

Филипченко рассказал, что у него обширная предвыборная программа. Приоритетными темами в ней являются ремонт и строительство дорог, на что, по его мнению, власти мегаполиса тратят непомерно большие средства, а также доступность жилья и образования. Причём, в последнем пункте речь идёт не только о школьниках, но и взрослых людях. Для них начинающий политик намерен создать технические классы для переквалификации.

По словам Филипченко, у него есть ряд выгодных отличий от других кандидатов на пост мэра Нью-Йорка. Он — не миллионер, поэтому его заботит судьба людей с низкими и средними доходами. К тому же не расписывает «по 100 страниц красивых обещаний», а предпочитает общаться с людьми непосредственно и объяснять им свои методы решения проблем.

Филипченко живёт в США более 10 лет. Он женат на гражданке США, у него есть бизнес в сфере грузоперевозок. Российское гражданство он сохранил. Шансы на победу в выборах россиянин оценивает в 50%. Он добавил, что даже если не выиграет борьбу за пост градоначальника, получит большой опыт. Кроме того, войдёт в историю как первый русский кандидат в мэры Нью-Йорка, сообщает РИА Новости.

Предварительные выборы главы администрации мегаполиса намечены на 22 июня, всеобщие — на 2 ноября. Сейчас данный пост занимает Билл Де Блазио.

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