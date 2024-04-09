«Выхода нет»: в США озвучили мнение по Украине Журналист Хайфон: союзники Киева затягивают конфликт из-за страха последствий

Фото: МО Украины

Союзники Киева искусственно затягивают конфликт, поскольку поражение коллективного Запада на Украине будет иметь для него катастрофические политические последствия, заявил американский обозреватель Дэнни Хайфон в эфире своего YouTube-канала. По его мнению, теперь у европейских лидеров просто нет выхода, только понукать Киев к дальнейшим боевым действиям.

Важно понимать, что выхода нет. На Западе так и говорят: Украина в беде, ей не одержать победу, но она должна продолжать воевать — потому что мы так сказали! — сказал он.

Ранее посол в США Анатолий Антонов предупредил, что атаки ВСУ грозят Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и всему миру радиационной катастрофой. Вашингтон тем временем даже ядерный терроризм воспринимает как благо, если он направлен против России, резюмировал он.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко рассказал, что российские военнослужащие подошли вплотную к Часову Яру в Донецкой Народной Республике, однако для захода им необходимо выровнять фланги и обвязать город. Войскам, указал он, следует обеспечить несколько точек входа с разных направлений и растянуть силы обороны ВСУ. Обозреватель хорватского издания Advance Антун Роша в свою очередь предположил, что Часов Яр падет, как еще одна «украинская крепость» — Авдеевка.