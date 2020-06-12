Политика Дональда Трампа вызывает всё больше противоречий в американском истеблишменте. Пока действующий глава государства готовится ко второму сроку, опасения относительно него нарастают не только в стане традиционных соперников-демократов, но и в рядах республиканцев. Последние утвердили партийную предвыборную платформу на 2020-2024 годы, и она ничем не отличается от прошлой. Проблема для Трампа в том, что в 2016-м республиканцы выступали против Барака Обамы. Теперь — против своего однопартийца.

Предвыборные платформы (не стоит путать с программами кандидатов в президенты) обновляются и утверждаются американскими партиями каждые четыре года незадолго до выборов главы государства. Однако в этом году, как сообщает издание The New York Times (NYT), ознакомившееся с программными установками республиканцев, те не стали менять ничего по сравнению с 2016 годом. Республиканский национальный комитет сохранил устаревшие формулировки четырёхлетней давности, в которых одной из главных угроз для развития государства называется «нынешний обитатель Белого дома». Во время прошлой кампании, когда у руля находился демократ Обама, такие тезисы были вполне логичны с точки зрения его противников. Теперь же они свидетельствуют о всё более серьёзном расколе в стане республиканцев, часть которых уже отказалась поддержать Трампа.

Симптоматично и то, что в платформе остались критические замечания, например, по внешней политике.

Ближний Восток сейчас более опасен, чем когда-либо со времен Второй мировой войны, — цитирует NYT документ. — Президенты всегда отдавали приоритет национальным интересам Америки, доверию дружественных правительств и безопасности Израиля. Этот здравый консенсус был заменен бессильной насмешкой со стороны нынешнего лидера и его госсекретарей.

Дональд Трамп Doug Mills/CNP/AdMedia/Global Look Press

Трамп, разумеется, не может не замечать ухудшения отношений с однопартийцами, поэтому подключает к своей кампании проверенных прошлыми выборами технократов. Подобная решительность заставляет его оппонентов всерьёз говорить о том, что действующий лидер в принципе не готов принять поражение. Бывший вице-президент Джо Байден, в частности, высказал мнение , что в случае провала в ноябре Трамп не признает результаты голосования, и выдворять из Белого дома его придётся силой. Директор по коммуникациям в трамповском предвыборном штабе Тим Мурто, в свою очередь, раскритиковал прогнозы демократа, назвав их «просто ещё одной безумной конспирологической теорией, подрывающей доверие к нашим выборам».

Байден сам участвовал в попытках саботировать приходящую администрацию Трампа (в 2016-м, — NEWS.ru), потому что не мог жить с его победой президента, — заявил он, не уточнив, в чём именно заключался саботаж.

Зато журналисты CNN припомнили действующему главе государства случаи, когда он сам банально отрицал официальные данные. Так, например, когда Трамп проиграл кокусы в Айове 2016-го, он обвинил сенатора от Техаса Теда Круза в «украденной победе», а заодно и раскритиковал предварительные социологические опросы. Неоднократно он пытался доказать, что выиграл всенародное голосование четыре года назад, хотя на самом деле за его триумфом стоял перевес в коллегии выборщиков, а большая часть населения поддержала Хиллари Клинтон. Этот факт особенно показателен: Трампу важно не просто формально одержать победу, но и убедить всех в её безоговорочности. На выборах в Конгресс США 2018-го он обвинял уже демократов в фальсификации итогов голосования.

Подобный бэкграунд, вкупе с особенностями характера Трампа, заставляют всерьёз воспринимать предположения Байдена. В случае победы последнего в ноябре США действительно могут столкнуться с периодом политической турбулентности. Купировать эту угрозу в теории могут республиканцы, если не станут подыгрывать Трампу в его риторике. Похоже, они сами это понимают, и потому дистанцируются от своего кандидата.