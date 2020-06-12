Политика Дональда Трампа вызывает всё больше противоречий в американском истеблишменте. Пока действующий глава государства готовится ко второму сроку, опасения относительно него нарастают не только в стане традиционных соперников-демократов, но и в рядах республиканцев. Последние утвердили партийную предвыборную платформу на 2020-2024 годы, и она ничем не отличается от прошлой. Проблема для Трампа в том, что в 2016-м республиканцы выступали против Барака Обамы. Теперь — против своего однопартийца.
Предвыборные платформы (не стоит путать с программами кандидатов в президенты) обновляются и утверждаются американскими партиями каждые четыре года незадолго до выборов главы государства. Однако в этом году, как
Симптоматично и то, что в платформе остались критические замечания, например, по внешней политике.
Ближний Восток сейчас более опасен, чем когда-либо со времен Второй мировой войны, — цитирует NYT документ. — Президенты всегда отдавали приоритет национальным интересам Америки, доверию дружественных правительств и безопасности Израиля. Этот здравый консенсус был заменен бессильной насмешкой со стороны нынешнего лидера и его госсекретарей.
Трамп, разумеется, не может не замечать ухудшения отношений с однопартийцами, поэтому подключает к своей кампании проверенных прошлыми выборами технократов. Подобная решительность заставляет его оппонентов всерьёз говорить о том, что действующий лидер в принципе не готов принять поражение. Бывший вице-президент Джо Байден, в частности,
Байден сам участвовал в попытках саботировать приходящую администрацию Трампа (в 2016-м, — NEWS.ru), потому что не мог жить с его победой президента, — заявил он, не уточнив, в чём именно заключался саботаж.
Зато журналисты CNN
Подобный бэкграунд, вкупе с особенностями характера Трампа, заставляют всерьёз воспринимать предположения Байдена. В случае победы последнего в ноябре США действительно могут столкнуться с периодом политической турбулентности. Купировать эту угрозу в теории могут республиканцы, если не станут подыгрывать Трампу в его риторике. Похоже, они сами это понимают, и потому дистанцируются от своего кандидата.
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