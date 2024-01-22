Выбывший из президентской гонки в США Десантис выразил поддержку Трампу

Фото: IMAGO/Kyle Mazza/Global Look Press

Губернатор Флориды республиканец Рон Десантис, объявивший о выходе из президентской гонки в США, выразил поддержку бывшему американскому лидеру Дональду Трампу в борьбе за повторное избрание на этот пост. Трамп превосходит действующего президента Штатов Джо Байдена, отметил политик в социальной сети Twitter (Х).

У нас были разногласия с Дональдом Трампом <...>. Трамп превосходит действующего президента Джо Байдена, это очевидно. <...> Я выражаю ему свою поддержку, — заявил Десантис.

Ранее Трамп со значительным отрывом вырвался в лидеры среди потенциальных кандидатов на выборы от Республиканской партии. Политик заручился рекордной поддержкой избирателей в 69%. Второе место в рейтинге досталось Десантису — за него готовы проголосовать 14% американцев. Д о этого, в ноябре 2023 года, на праймериз за Трампа были готовы проголосовать 61%.

До этого Дональд Трамп заявил, что мир еще никогда не был столь близок к началу третьей мировой войны. По словам экс-главы Белого дома, он — именно тот политик, который способен предотвратить конфликт.

По мнению республиканца, США при администрации его преемника Джо Байдена стали «слабым и неэффективным государством». Теперь с Вашингтоном не считаются на мировой арене, резюмировал он, а Байден преуспел лишь в фальсификации результатов выборов