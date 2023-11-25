«Выбрасываем деньги»: в США признали, что «русских не вытеснить» из Крыма Шапиро: украинцы не смогут вытеснить русских из Донбасса и Крыма

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Украинские войска не смогут вытеснить российскую армию из Донбасса и Крыма, заявил американский политический обозреватель Бен Шапиро на своем YouTube-канале. Журналист задался вопросом — есть ли смысл тратить деньги на ВСУ, если средства в итоге пропадают зря.

Я был бы совершенно счастлив продолжать финансировать украинцев, если бы они действительно были способны вытеснить русских из Донбасса и Крыма. Они не продемонстрировали никакой способности сделать это. Тогда возникает вопрос — неужели мы просто выбрасываем деньги? — возмутился Шапиро.

Обозреватель заявил, что Штаты выражали готовность поддерживать Украину, пока ситуация не зайдет в тупик. Именно это, по мнению журналиста, и произошло.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Запад может сократить объем помощи Киеву, но полностью от своей политики не отступится — эти страны продолжат до последнего накачивать Украину оружием. Так будет продолжаться до тех пор, пока у Москвы не кончится терпение, и она не положит происходящему конец, констатировал политик. Азаров также отметил, что единственный вариант прекратить конфликт — смена режима на Украине, поскольку если действующие киевские власти согласятся пойти на перемирие, то это не изменит линию на противостояние с Россией.