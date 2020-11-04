Выборы в США: ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения

https://static.news.ru/photo/1deb0b98-1eed-11eb-b4cb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что действующий президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании много раз использовал служебные возможности для получения политической выгоды. Также, по их мнению, республиканец часто бросался словами — заявляя о фальсификациях избирательного процесса, он «не предоставил существенных доказательств».

Об этом говорится в докладе наблюдательной миссии ОБСЕ, сообщает РИА Новости.

Особую озабоченность вызывало использование действующим президентом дискриминационных и уничижительных заявлений в отношении отдельных лиц на основании их пола и происхождения. Различие между государственной и партийной деятельностью не всегда соблюдалось. <...> В нескольких случаях создавалось впечатление, что Трамп отказывается от мирной передачи власти, — отметили европейские наблюдатели.

Они также подчеркнули, что отдельные заявления Трампа влияют на доверие общества к государственным институтам и «многими воспринимаются как повышение вероятности политически мотивированного насилия после выборов».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дональд Трамп заявил о манипуляциях, которые происходят с голосами избирателей в нескольких штатах. По его словам, «они прилагают все усилия», чтобы преимущество республиканцев в 500 тысяч голосов в Пенсильвании исчезло как можно скорее. Такое заявление политик сделал в Twitter, но не объяснил, кого подразумевает под местоимением «они».