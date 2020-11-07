«Выборы ещё не закончились»: Трамп оспорит результаты голосования в суде

https://static.news.ru/photo/9acaac14-211c-11eb-bc54-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Alberto Lingria/Xinhua/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что выборы ещё не закончились и его штаб будет отстаивать свои позиции по результатам выборов в суде.

Ранее стало известно, что кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден наберёт необходимые для победы на выборах голоса 270 выборщиков. Об этом заявили американские СМИ. Журналисты считают, что Байден после завершения подсчёта голосов получит поддержку 273 выборщиков, учитывая его вероятную победу в Пенсильвании (20 выборщиков). Такую оценку приводит телеканал CNN. Аналогичный оценку итога выборов даёт телеканал NBC и агентство AP. Телеканал Fox News вслед за другими СМИ заявил, что президентом США избран Байден.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден. Трамп обвинил своего оппонента в махинациях и потребовал пересчёта голосов в ряде ключевых штатов. В частности, президент хочет нового подсчёта голосов в Пенсильвании — 20 выборщиков от этого штата могут обеспечить ему итоговый успех, писал NEWS.ru.