Выборщики штата Теннесси проголосовали за Трампа

https://static.news.ru/photo/3bb67f82-3e27-11eb-939c-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Коллегия выборщиков американского штата Теннесси отдала свои голоса на президентских выборах. Все 11 голосов получил действующий глава государства Дональд Трамп.

По данным CNN, Трамп выиграл в штате более чем на 23 п. п., набрав 61% голосов избирателей против 37% у Байдена. За последние 14 президентских кампаний представители Республиканской партии (членом которой является Трамп) выигрывали в Теннесси 11 раз.

Собрание коллегии выборщиков прошло в Нэшвилле.

Выборщики в ряде штатов США на восточном побережье приступили к работе в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Как ожидается, они определят того, кто станет новым президентом Соединённых Штатов.

Как правило, результаты становятся известны в тот же день благодаря федеральным СМИ. Конгресс утвердит окончательные результаты лишь 6 января. Самое позднее заседание выборщиков стартует на Гавайях — в 19:00 (03:00 мск).

Первыми проголосовали выборщики штата Вермонт (3 голоса). Они поддержали демократа Джо Байдена.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа, писал NEWS.ru.