Выборщики Невады проголосовали за Байдена

https://static.news.ru/photo/ca08554c-3e2e-11eb-b914-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коллегия выборщиков американского штата Невада отдала свои голоса на президентских выборах. Все шесть голосов получил демократ Джо Бадйден.

Встреча представителей штата проходила в онлайн-формате, передаёт CNN. Представитель Демократической партии получил в штате 50% голосов избирателей, а его оппонент Дональд Трамп — 48%. Разрыв составил около 33 тысяч голосов.

Трамп пытался обжаловать результаты выборов в Неваде в связи с его подозрениями о фальсификациях при голосовании по почте. Верховный суд штата единогласно отклонил заявление.

Выборщики в ряде штатов США на восточном побережье приступили к работе в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Как ожидается, они определят того, кто станет новым президентом Соединённых Штатов

Как правило, результаты становятся известны в тот же день благодаря федеральным СМИ. Конгресс утвердит окончательные результаты лишь 6 января. Самое позднее заседание выборщиков стартует на Гавайях — в 19:00 (03:00 мск).

Первыми проголосовали выборщики штата Вермонт (3 голоса). Они поддержали демократа Джо Байдена. Также за него проголосовали представители Нью-Гемпшира. В Теннесси и Индиане, наоборот, поддержали действующего президента Дональда Трампа.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа, писал NEWS.ru.