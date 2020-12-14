Выборщики колеблющейся Джорджии проголосовали за Байдена

https://static.news.ru/photo/87e7df5a-3e35-11eb-95c7-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коллегия выборщиков американского штата Джорджия отдала свои голоса на президентских выборах. Все 16 голосов получил демократ Джо Байден.

Байден стал первым победившим в штате членом Демократической партии за 28 лет, передаёт CNN. Он получил примерно на 0.25 п. п. больше, чем его оппонент Дональд Трамп.

Представители Республиканской партии наблюдали за ручным аудитом поданных голосов и автоматическим пересчётом, которые подтвердили победу Байдена с отрывом в 11 799 голосов из почти 5 млн поданных.

Выборщики в ряде штатов США на восточном побережье приступили к работе в 10:00 по местному времени (18:00 мск). Как ожидается, они определят того, кто станет новым президентом Соединённых Штатов.

Как правило, результаты становятся известны в тот же день благодаря федеральным СМИ. Конгресс утвердит окончательные результаты лишь 6 января. Самое позднее заседание выборщиков стартует на Гавайях — в 19:00 (03:00 мск).

Первыми проголосовали выборщики штата Вермонт (3 голоса). Они поддержали демократа Джо Байдена. Также за него проголосовали представители Нью-Гемпшира и Невады. В Теннесси и Индиане, наоборот, поддержали действующего президента Дональда Трампа.

Голосование на президентских выборах в США прошло 3 ноября, но его итоги до сих пор официально не оглашены. Предполагается, что победу одержал Джо Байден, но действующий президент США Дональд Трамп отказывается признавать поражение. Он утверждает, что результаты голосования в некоторых штатах сфальсифицированы, и пытается оспорить их в судебном порядке. Его команда подала несколько исков о махинациях с бюллетенями, в частности незаконным администрация Трампа считает голосование по почте.

Согласно предварительным данным, Байден набрал 306 выборщиков против 232 у Трампа, писал NEWS.ru.