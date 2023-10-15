«Выберут Израиль»: в США рассказали, кому власти окажут больше поддержки Экс-разведчик Шаффер: США будут больше поддерживать Израиль, чем Украину

Фото: Petty Officer 2nd Class Dominique Pineiro/Office of the Chairman of the Joint Chiefs of Staff

США могут направить больше военной помощи Израилю, чем Украине, заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. По его словам, американские власти передали Киеву много вооружений и опустошили свои запасы, а с началом конфликта на Ближнем Востоке им придется выбрать одну страну, которой надо оказать поддержку.

Когда Израиль попросил помочь, выяснилось, что нам самим нужны запасы вооружения. США нужно будет выбрать либо поддерживать Украину, либо Израиль. Вашингтон выберет Израиль, — сказал Шаффер.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что у стран НАТО почти не осталось боезапасов из-за помощи Украине. Он отметил, что ряд членов Альянса может лишиться боеприпасов и техники через 10 дней в случае военного конфликта, к таким странам относятся и США.

До этого представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что разгоревшееся противостояние между Израилем и Палестиной или иные глобальные события в мире не могут помешать ЕС оказывать помощь Украине. Пресс-секретарь главы дипслужбы ЕС Петер Стано в свою очередь подтвердил, что поддержка Киева не будет перенаправлена на другие нужды.

При этом одна из стран Европейского союза решила прекратить предоставлять помощь Украине. Речь идет о Словакии, которая на фоне переговоров о формировании нового состава кабмина отказалась поставлять какую-либо военную продукцию для нужд ВСУ.