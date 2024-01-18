«Вы бы доверили?»: Трамп усомнился в способности Байдена управлять США Трамп: Байдену нельзя доверить даже управление кондитерским магазином

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Президенту США Джо Байдену нельзя доверить даже управление кондитерским магазином, заявил экс-глава государства Дональд Трамп на выступлении перед сторонниками в Нью-Гэмпшире. По его словам, в способностях американского лидера сомневается весь народ, а он тем временем ведет переговоры с такими сильными лицами как президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, передает ТАСС.

Если бы у вас был небольшой магазин, например, сладостей, вы бы доверили Джо Байдену управлять вашим магазином <...>? Ответ: ни в коем случае <...>, никто ему не доверяет, а он управляет страной, ведет переговоры с [президентом России Владимиром] Путиным и [председателем КНР Си [Цзиньпином], которые очень сильные, — заявил Трамп.

Политика Байдена может привести к тому, что страна окажется на грани экономического кризиса, добавил экс-президент. Причем его последствия скажутся на США так же сильно, как Великая депрессия 1929-1939 годов, считает Трамп.

Ранее политик также раскритиковал министра обороны США Ллойда Остина. Он назвал шефа Пентагона ребенком, играющим с ноутбуком. Таким образом политик прокомментировал сообщения о том, что шеф Пентагона удаленно руководит действиями американских вооруженных сил.