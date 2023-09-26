ВВС США выступили за создание линии связи с Китаем по инцидентам в космосе

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США выступили за создание линии связи с Китаем для предотвращения кризисных ситуаций в космосе, заявил РИА Новости официальный представитель американских ВВС. Однако, по его словам, в настоящее время такого диалога не ведется.

Я готов подтвердить, что генерал Ченс Зальцман сказал, что такой канал был бы ценен, однако мы еще не дошли до момента, когда будем вести такие обсуждения с КНР, — сказал источник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что НАТО предпринимает попытки перенести противостояние с Россией в космос. Он указал на то, что ведомые Вашингтоном государства наращивают и модернизируют свои наступательные потенциалы для борьбы с Москвой. Вместе с этим Лавров подчеркнул, что сегодня нельзя допустить скатывания мира к большой войне. В настоящий момент человечество находится на развилке и наступил момент решать, как именно будет развиваться история.

Ранее он назвал беспрецедентными учения США и их европейских союзников по НАТО с отработкой сценариев применения ядерного оружия по территории РФ. Лавров посетовал на то, что некоторые политики стран — членов Альянса теряют чувство самосохранения, желая нанести России стратегическое поражение.