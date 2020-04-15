Введённая в кому из-за коронавируса женщина родила дочь

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Жительница американского Ванкувера Анджела Примаченко родила ребёнка, находясь в искусственной коме во время лечения от COVID-19.

Положительные результаты теста 27-летняя женщина получила 24 марта. Так как болезнь протекала тяжело и симптомы усиливались, медики приняли решение ввести пациентку в состояние искусственной комы и подключить к аппарату искусственной вентиляции лёгких. На тот момент Примаченко находилась на 33-й неделе беременности, передаёт Mirror.

Сейчас за новорожденной девочкой приглядывают врачи реанимационного отделения. Она не заражена коронавирусом.

Как писал NEWS.ru ранее, коронавирус у беременной женщины может спровоцировать преждевременные роды и привести к кесареву сечению. Об этом сообщил директор Института акушерства Роман Шмаков. По словам эксперта, беременность у инфицированной коронавирусом женщины протекает сложно, однако ему неизвестно о повышенной материнской смертности при COVID-19.