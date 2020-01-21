https://static.news.ru/photo/3a3a1a7c-3c3b-11ea-8f0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Reinhard Marscha/imageBROKER.com/Global Look Press

Профессор Майкл Брэнни из Университета Лестера утверждает, что Йеллоустонский вулкан может проснуться в любое время, а последствия его извержения могут стать катастрофой.

Один из самых больших вулканов в мире, который находится в Йеллоустонском национальном парке, особенно любят туристы. Однако предостережение Брэнни может заставить отказаться от планов посетить знаменитый парк.

В интервью Mirror профессор пояснил , что этот вулкан снова извергнется, но, когда это произойдёт пока не ясно.

Вулканы не извергаются по расписанию или графику, и следующее крупное извержение может быть далеко в будущем, а последствия будут зависеть от размера взрыва, — подчеркнул Брэнни.

Последний раз Йеллоустоун взрывался около 630 тыс. лет назад, напомнил вулканолог, отметив, что извержение подобной силы могло быть «катастрофическим».

Профессор Брэнни объяснил, что область внутри и вокруг Йеллоустона будет погребена в горячем пепле от пирокластических плотностных течений, убивая живые организмы по всему региону.

По его словам, пепел от вулкана распространится дальше через центральную и восточную части США и достигнет северо-восточной части Атлантического океана. Это приведёт к тому, что города и урожай будут погребены под слоем пепла.

Ранее глава филиппинского Института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум предупредил о том, что в ближайшее время вулкан Тааль может начать масштабное извержение, писал NEWS.ru.