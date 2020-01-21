Профессор Майкл Брэнни из Университета Лестера утверждает, что Йеллоустонский вулкан может проснуться в любое время, а последствия его извержения могут стать катастрофой.
Один из самых больших вулканов в мире, который находится в Йеллоустонском национальном парке, особенно любят туристы. Однако предостережение Брэнни может заставить отказаться от планов посетить знаменитый парк.
В интервью Mirror профессор
Вулканы не извергаются по расписанию или графику, и следующее крупное извержение может быть далеко в будущем, а последствия будут зависеть от размера взрыва, — подчеркнул Брэнни.
Последний раз Йеллоустоун взрывался около 630 тыс. лет назад, напомнил вулканолог, отметив, что извержение подобной силы могло быть «катастрофическим».
Профессор Брэнни объяснил, что область внутри и вокруг Йеллоустона будет погребена в горячем пепле от пирокластических плотностных течений, убивая живые организмы по всему региону.
По его словам, пепел от вулкана распространится дальше через центральную и восточную части США и достигнет северо-восточной части Атлантического океана. Это приведёт к тому, что города и урожай будут погребены под слоем пепла.
Ранее глава филиппинского Института вулканологии и сейсмологии Ренато Солидум предупредил о том, что в ближайшее время вулкан Тааль может начать масштабное извержение, писал NEWS.ru.
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