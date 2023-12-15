Второй за неделю ракетный эсминец США вошел в Средиземное море

Фото: US Navy/Public Domain/wikipedia/commons

Ракетный эсминец USS Delbert D. Black американских военно-морских сил прошел Гибралтар и вошел в Средиземное море, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные 6-го оперативного флота США. Этот боевой корабль стал вторым в акватории за неделю.

Отмечается, что эскадренный миноносец займется «проведением операции в зоне ответственности флота». Как ранее сообщал 6-й оперативный флот, 11 декабря в Средиземное море прибыл также ракетный эсминец USS Laboon.

В настоящий момент в Восточном Средиземноморье находится американская авианосная ударная группа, занимающаяся патрулированием во главе с атомным авианосцем USS Gerald Ford. В ее состав входят ракетный крейсер USS Normandy, а также эсминцы USS McFaul, USS Thomas Hudner и USS Bulkeley.

Ранее корабль ВМС США Gabrielle Giffords нарушил суверенитет КНР, вторгнувшись в ее территориальные воды. По словам официального представителя Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Тянь Цзюньли, военное судно было замечено в районе отмели Аюнгин, расположенной у островов Наньша. Тянь Цзюньли подчеркнул, что Китай расценивает это действие как провокацию.

Аналогичный инцидент произошел 25 ноября. Как писала китайская пресса, военным НОАК удалось вытеснить американский эсминец USS Hopper из территориальных вод КНР. Правительство Китая обвинило США в незаконном вторжении и стремлении к «морской гегемонии» и милитаризации Южно-Китайского моря.