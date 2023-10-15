Второй авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» направился в Средиземное море

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» начал переброску в зону ответственности Европейского командования Вооруженных сил США в Средиземном море, передает ТАСС со ссылкой на Командование сил флота Соединенных Штатов. В рамках этой операции ударная группа будет работать с союзниками и партнерами для поддержания морского судоходства в регионе.

Авианосец Dwight Eisenhower 14 октября отправился для запланированной переброски. Ударная группа, согласно плану, направится в зону ответственности Европейского командования ВС США, где совместно с союзниками и партнерами будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию и государственные усилия по формированию всеобъемлющей морской мощи США и их союзников, — заявили в военном ведомстве.

Телеканал ABC со ссылкой на источник в правительстве США сообщил, что авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», покинувший военно-морскую базу Норфолк в штате Вирджиния 14 октября, присоединится к авианосцу «Джеральд Форд», который уже находится в регионе.

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 11 октября подтвердил, что США перебрасывают второй авианосец «Дуайт Эйзенхауэр» в Средиземное море. По его словам, об этом Пентагон попросили израильские власти.