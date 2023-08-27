«Вторгнуться и захватить»: в США предупредили Украину о намерениях Польши Экс-разведчик Риттер: Польша и Венгрия могут захватить часть Украины

Фото: nato.int

Польша может вторгнуться на Украину, захватив часть ее территорий, заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в эфире Dialogue Works. По его словам, такие же намерения прослеживаются и у Венгрии. В результате подобной интервенции от Украины останется «крохотное государство», считает он.

Что сдерживает Будапешт от того, чтобы вторгнуться и захватить Закарпатье, где проживает венгерское население? Что предотвратит интервенцию Польши в Волынскую область? <...> Их ничто не остановит. <...> Все, что останется от Украины, это крохотное государство без промышленного производства, — заявил Риттер.

Если соседние государства начнут реализацию подобных планов, то Украина не сможет сохранять контроль над прибрежными городами, считает экс-разведчик. Избежать такого развития событий поможет скорейшее урегулирование конфликта с Россией, заключил он.

Ранее Риттер заявил, что в скором времени Киев потеряет контроль над Харьковом и Купянском. По его словам, Вооруженные силы Украины не способны продолжать обороняться. Российские силы тем временем переходят в активное наступление, сочетая его с грамотным отражением атак ВСУ. Военный добавил, что сомневается в способности украинской армии перехватить инициативу на поле боя.