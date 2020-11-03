«Всё будет кончено»: эксперт объяснил, чем грозит Трампу проигрыш в Техасе

https://static.news.ru/photo/f3c26308-1e41-11eb-b0c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Профессор Американского института в Вашингтоне Питер Кузник заявил, что поражение нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа на выборах в штате Техас поставит крест на его перспективах быть переизбранным.

Если Трамп потеряет Техас, для него всё будет кончено, — пояснил эксперт в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что у Трампа для общего успеха немного возможностей, он должен удержать Техас и выиграть в Пенсильвании.

В Техасе с 38 выборщиками подсчитаны 16% голосов. Пока лидирует кандидат от демократов Джо Байден с 53,8% голосов, у Трампа — только 44,9%.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джо Байден показывает высокий результат на выборах главы государства в штате Огайо, который делегирует 18 выборщиков. После подсчёта 10% голосов политик набирает 60,4%, в то время как нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп — только 34,6%. Кандидат от демократов имеет промежуточное преимущество и в ряде других ключевых штатах.