ВСУ предупредили о неэффективности танков Abrams Merkur: украинским военным не подходят танки Abrams из-за их характеристик

Американские танки Abrams оказались плохим выбором для боевых действий в зоне спецоперации на Украине, сообщило издание Merkur. Одной из проблем оказался их вес.

Президента Владимира Зеленского предупреждили, что среди прочего эту модель могут не выдержать распложенные в регионе мосты из-за ее слишком тяжелого веса. К тому же Abrams имеет большой расход топлива, а в условиях боевых действий могут возникнуть проблемы с обеспечением постоянного снабжения, — говорится в материале.

Кроме того, отмечается, что поставки американских танков начались слишком поздно, и их влияние на боевые действия ограничено из-за приближающейся зимы и периода распутицы. Некоторые западные эксперты и украинские чиновники считают, что текущие обстоятельства, включая объемы и логистические сложности, могут помешать достижению ожидаемых результатов для ВСУ.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов утверждал, что M1 Abrams являются современными бронемашинами, однако они приспособлены только к сухому климату. Климатические условия Украины, по его словам, отличаются от условий в странах Ближнего Востока, где использовались эти танки. Более того, использование этих машин ляжет финансовым бременем на Украину и США, так как Abrams часто нуждаются в обслуживании, заметил Прохватилов.