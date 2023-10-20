Встреча Путина и Орбана нагнала страху в рядах НАТО Bolomberg: НАТО созвала экстренное заседание из-за встречи Путина и Орбана

Фото: Григорий Сысоев, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Члены НАТО созвали экстренное заседание из-за встречи президента России Вадимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщил в эфире радио «Свободная Европа» посол США Дэвид Прессман. По его словам, которые приводит агентство Bolomberg, Орбана уже осудили за переговоры с российским лидером.

Мы считаем Венгрию союзником, но в то же время мы видим, что Венгрия углубляет свои отношения с Россией, — заявил Прессман.

Он уточнил, что встреча послов стран НАТО прошла в Будапеште. Главной повесткой стали «проблемы», которые возникли из-за переговоров Путина и Орбана. О каких именно вопросах идет речь Прессман не рассказал, однако, по его мнению, венгерский премьер «подрывает единство Запада».

Президент России встретился с премьер-министром Венгрии 17 октября в Пекине в рамках международного форума «Один пояс — один путь». По словам Орбана, отношения Венгрии и РФ очень много потеряли из-за специальной военной операции на Украине и санкций, однако Будапешт старается спасти все что можно.

Путин, комментируя частые нападки на Орбана за «пророссийскую позицию», отметил, что против премьера высказываются те, кто ему завидуют. Также глава государства подчеркнул, что у него с Орбаном могут не совпадать видения той или иной ситуации, но это не мешает им разговаривать и искать решения проблем. Путин добавил, что Орбан относится к немногочисленной когорте европейских политиков, которые умеют отстаивать свои интересы.