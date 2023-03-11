«Вспомните Сирию»: американский комик обвинил США в лицемерии Американский комик Дор призвал США вспомнить о Сирии и не кричать об Украине

Фото: Pau Rigol/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алеппо, Сирия — Разрушенное здание в районе Ансари в Алеппо, 2012 г

Американский стендап-комик и политический обозреватель Джимми Дор заявил, что США лицемерно выступают против действий России на территории Украины, забывая при этом, что сами вторглись в Сирию. Свое мнение он высказал в личном аккаунте в Twitter. Он также назвал Штаты крупнейшей в мире террористической организацией.

Когда вы кричите о конфликте на Украине, вспомните, что США незаконно напали на Сирию и в настоящий момент оккупируют треть страны. Какую именно часть страны? Ту, где находится нефть. Америка — крупнейшая в мире террористическая организация, — написал Дор.

В настоящее время Вооруженные силы США контролируют ряд территорий на севере и северо-востоке Сирии. При этом официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских войск оккупацией.

В минувший четверг, 9 марта, Конгресс США отклонил резолюцию о выводе войск с территории Сирии.

Ранее сирийский лидер Башар Асад выразил поддержку проводимой Россией специальной операции на Украине, об этом глава государства заявил на встрече со спецпредставителем президента России по сирийскому урегулированию Александром Лаврентьевым. В ходе мероприятия стороны также обсудили стратегические отношения между Москвой и Дамаском, а также механизмы их развития во всех областях в интересах двух стран и ситуацию на международной и региональной аренах.