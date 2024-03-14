Вскрылись подробности операции ЦРУ в Китае, которую одобрил Трамп Reuters: ЦРУ при Трампе развернуло в КНР информкампанию против властей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Си Цзиньпин

Дональд Трамп, будучи президентом США, санкционировал операцию ЦРУ, которая была призвана настроить население Китая против правительства республики, пишет Reuters, ссылаясь на источники среди бывших американских чиновников. По данным агентства, операция была строго засекречена и подразумевала влияние на социум через соцсети.

ЦРУ создало небольшую команду оперативников, которые использовали поддельные учетные данные в интернете для распространения негативных материалов о правительстве Си Цзиньпина, одновременно передавая пренебрежительные разведданные зарубежным новостным агентствам. Об усилиях, которые начались в 2019 году, ранее не сообщалось, — сказано в публикации.

В частности, команда ЦРУ распространяла в Сети тезисы о том, что члены правящей Коммунистической партии Китая выводили за рубеж деньги. Кроме того, критика была направлена против проекта «Один пояс — один путь».

Ранее в издании The Washington Post писали, что Трамп обсуждал со своими советниками возможность введения пошлин в размере 60% на импорт товаров из Китая в случае своего переизбрания. Аналитики считают, что такой ход может спровоцировать глобальную торговую войну.